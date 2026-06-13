Рустам Минниханов посетил Нижнекамск и встретился с жителями дома, пострадавшего от атаки БПЛА

Раис Татарстана прибыл с рабочим визитом в Нижнекамск, где осмотрел многоквартирный дом, поврежденный накануне в результате попадания БПЛА, и лично пообщался с эвакуированными жильцами, временно размещенными в пункте временного размещения. Об этом проинформировали в пресс-службе главы региона.



После детального осмотра здания Минниханов поручил главе Нижнекамского района Радмиру Беляеву и министру строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марату Айзатуллину оперативно организовать разбор поврежденных конструкций и приступить к восстановительным работам. Также поставлена задача провести капитальный ремонт всего дома.



В настоящее время все жители пострадавшего дома расселены. Они находятся в санатории «Шифалы», где развернут пункт временного размещения. На сегодняшний день там проживает 31 человек. Во время встречи Раис поинтересовался условиями содержания — нижнекамцы оценили их как комфортные. Минниханов заверил, что дом восстановят в ближайшее время.



Кроме того, глава республики заслушал доклад о состоянии четверых пострадавших, которые проходят лечение в Центральной районной больнице. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.