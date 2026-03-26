Годовая инфляция в Татарстане составила 6,86%, превысив среднероссийский уровень

По итогам февраля 2026 года рост потребительских цен в республике ускорился на 0,85% по сравнению с январем, сообщает Росстат. В годовом выражении показатель замедлился до 6,86%, но остается выше как в среднем по стране (5,91%), так и по Приволжскому федеральному округу (6,53%).

Наибольший вклад в подорожание внесли услуги — их стоимость за год выросла на 11,76%. Рост затронул практически все категории, за исключением зарубежного туризма.

Продовольственные товары прибавили 7,26%. Значительный скачок зафиксирован в сегменте чая, кофе и какао — цены на них подскочили на 15,37%. Дороже стали также мясо, рыба, сыр и кондитерские изделия. При этом сливочное масло, яйца, сахар и макароны, напротив, подешевели.

Непродовольственная группа товаров выросла в цене на 2,61%. Лидерами подорожания стали одежда, трикотаж и парфюмерия, в то время как обувь, электроника и бытовая техника показали снижение.