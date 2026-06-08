Голубь в трубе и сердечный приступ: как за выходные в Татарстане травились газом

За минувшие выходные в республике зафиксировали сразу несколько чрезвычайных происшествий, связанных с газом. В одном случае причиной стала птица, в другом — резкое ухудшение здоровья человека.

Как сообщили в пресс-службе Госжилинспекции РТ, ранним утром в воскресенье в Нурлате от отравления газом пострадали двое детей, а также 41-летняя женщина и 47-летний мужчина. При осмотре вентиляционного канала выяснилось: тяга в дымоходе есть, но в отводящей трубе газового нагревателя застрял голубь. Детей пришлось госпитализировать.

Двумя днями ранее в Чистополе госпитализировали мужчину с отравлением газом. Он включил конфорку на плите, но в этот момент у него случился сердечный приступ — зажечь газ он не успел.

Помимо этого, за выходные зарегистрировали пять утечек газа. Две — в Казани, ещё три — в Высокогорском районе. В домах, где произошли утечки, газоснабжение прекращено.

В настоящий момент Госжилинспекция проводит проверку. Особое внимание уделят случаю в Нурлате с голубем.