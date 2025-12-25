Гонконгский грипп вышел на первое место среди циркулирующих в России

О том, чем он отличается от других видов гриппа, «КВ» рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

- Это не новый вид гриппа, первая вспышка заболевания этим штаммом была зафиксирована в Гонконге в середине июля 1968 года, - отметил Дмитрий Владимирович. - С этого времени этот штамм гриппа циркулирует. Гонконгский грипп присутствовал среди прочих штаммов и в прошлом году, однако сейчас он преобладает - порядка 67% от заболеваемости гриппом. В прошлом году, к примеру, лидировал свиной грипп (H1N1). Скорее всего, в сезон 2025 - 2026 годов гонконгский грипп так и останется в лидерах. Гонконгский штамм представляет особую опасность для пожилых людей, пациентов с бронхолегочными и сердечно-сосудистыми патологиями, беременных, детей младшего возраста, не имеющих иммунитета к гриппу.

- Каковы симптомы заболеваемости этим штаммом гриппа?

- Клиническая картина гонконгского гриппа ничем не отличается от прочих. Недуг начинается быстро и внезапно - у человека резко поднимается температура, наблюдается поражение верхних дыхательных путей, появляются мышечные боли, недомогание, головная боль, ломота во всем теле. Позже присоединяются кашель и насморк. При этих симптомах следует обратиться к врачу, который назначит лечение. Самолечение недопустимо! В целом сейчас наблюдается интенсивный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ.

- Что посоветуете в качестве профилактики?

- Здесь нет ничего нового - основным методом профилактики гриппа по-прежнему остается вакцинация. Есть и меры неспецифической профилактики - это витаминизация и гигиена. Речь идет про масочный режим, социальное дистанцирование, мытье рук, влажную уборку и проветривание помещений.