Гонконгский грипп вышел на первое место среди циркулирующих в России

news_top_970_100
Здоровье
25 декабря 2025  11:22
Автор:
Елизавета Черкина

О том, чем он отличается от других видов гриппа, «КВ» рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

- Это не новый вид гриппа, первая вспышка заболевания этим штаммом была зафиксирована в Гонконге в середине июля 1968 года, - отметил Дмитрий Владимирович. - С этого времени этот штамм гриппа циркулирует. Гонконгский грипп присутствовал среди прочих штаммов и в прошлом году, однако сейчас он преобладает - порядка 67% от заболеваемости гриппом. В прошлом году, к примеру, лидировал свиной грипп (H1N1). Скорее всего, в сезон 2025 - 2026 годов гонконгский грипп так и останется в лидерах. Гонконгский штамм представляет особую опасность для пожилых людей, пациентов с бронхолегочными и сердечно-сосудистыми патологиями, беременных, детей младшего возраста, не имеющих иммунитета к гриппу.

- Каковы симптомы заболеваемости этим штаммом гриппа?
- Клиническая картина гонконгского гриппа ничем не отличается от прочих. Недуг начинается быстро и внезапно - у человека резко поднимается температура, наблюдается поражение верхних дыхательных путей, появляются мышечные боли, недомогание, головная боль, ломота во всем теле. Позже присоединяются кашель и насморк. При этих симптомах следует обратиться к врачу, который назначит лечение. Самолечение недопустимо! В целом сейчас наблюдается интенсивный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ.

- Что посоветуете в качестве профилактики?
- Здесь нет ничего нового - основным методом профилактики гриппа по-прежнему остается вакцинация. Есть и меры неспецифической профилактики - это витаминизация и гигиена. Речь идет про масочный режим, социальное дистанцирование, мытье рук, влажную уборку и проветривание помещений.

news_right_column_240_400
Новости
Журналисты «КВ» стали победителями конкурса Академии наук РТ
Новый закон о животных: Татарстан ищет баланс между гуманностью и безопасностью
Новый закон о животных: Татарстан ищет баланс между гуманностью и безопасностью
«Динамо-Ак Барс» завершило год разгромом «Корабелки»
Республика укрепляет статус инвестиционного лидера
Гонконгский грипп вышел на первое место среди циркулирующих в России
Акцент при капремонте жилья в РТ делается на лифтах
Акцент при капремонте жилья в РТ делается на лифтах
Алексей Швед продолжит выступать за УНИКС
В РТ с 2026 года будет проходить эксперимент по упрощённому поступлению в колледжи