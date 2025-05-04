Госдума ужесточит наказание для дропперов кибермошенников

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Россия/Мир
4 мая 2025  11:29

Госдума рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов — посредников, помогающих киберпреступникам обналичивать похищенные деньги. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Правительство РФ внесло законопроект на рассмотрение парламента 2 мая 2025 года. Документ предполагает дополнение статьи 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" новыми положениями. Согласно инициативе, лица, участвующие в выводе украденных средств через электронные платежные системы, будут привлекаться к уголовной ответственности с наказанием до 6 лет лишения свободы и штрафом до 1 миллиона рублей.

Володин подчеркнул, что новые меры усилят борьбу с кибермошенничеством, ограничив возможности преступников по обналичиванию средств. "Это позволит более эффективно защищать граждан и их деньги", — отметил он.

Ранее спикер Госдумы поручил профильным комитетам разработать поправки для установления уголовной ответственности дропперов. Законопроект направлен в комитет по госстроительству и законодательству для дальнейшего рассмотрения.

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