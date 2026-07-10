Госэкспертиза одобрила строительство логистического центра «Туполева» в Казани

Главное управление государственной экспертизы выдало положительное заключение на проект логистического центра АО «Туполев» на улице Дементьева в Казани. Документ зарегистрирован 10 июля. Застройщиком выступает «Туполев», техническим заказчиком – «Авиафонд», проектировщиком – «Фортэкс» из Тюлячинского района.

Новый объект – часть масштабной модернизации Казанского авиазавода, которая позволит к 2028 году выйти на выпуск 20 самолётов Ту-214 в год. Всего на предприятии запланировано строительство трёх логистических центров общей площадью около 90 тысяч квадратных метров. Ранее госэкспертиза уже одобрила проекты центра мехобработки и корпуса агрегатной и окончательной сборки.