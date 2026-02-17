Госкомитет РТ по тарифам разъяснил куда можно обратиться по вопросам оплаты за ЖКУ

Жителям Татарстана напомнили, как правильно распределять вопросы по коммунальным квитанциям между разными инстанциями. Ответственность за разные части платёжного документа разделена между несколькими ведомствами.

Госкомитет по тарифам отвечает за размер тарифов на коммунальные услуги — тепло, воду, газ, свет, водоотведение и вывоз мусора. Если есть сомнения в обоснованности самого тарифа или его применения, обращаться нужно именно сюда.

Однако итоговая сумма в квитанции зависит ещё и от объёмов потребления. Увеличение платежа может быть связано с холодной погодой, перерасходом воды или электричества, а также с корректировкой за прошлые периоды. Чтобы избежать лишних начислений, в комитете советуют вовремя передавать показания счётчиков.

Вопросы по содержанию жилья, текущему ремонту, работе управляющей компании и капремонту находятся вне компетенции тарифного комитета. С ними нужно идти непосредственно в УК. Если ответ не устроил — следующим шагом станет Госжилинспекция РТ. Соблюдение этой цепочки, подчёркивают в ведомстве, ускоряет рассмотрение жалоб и решение проблем.