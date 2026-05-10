Госжилинспекция РТ выявила нарушения при рассмотрении заявок о протечке крыши в Альметьевске

В Альметьевске жительница дома №83 по улице Ленина два месяца страдала от протечки крыши. Как сообщили в Госжилинспекции РТ, причиной затянувшегося потопа стало бездействие обслуживающей организации.

За это время пострадавшая подала в диспетчерскую службу 10 заявок с требованием устранить протечку. Однако сотрудник, принимавший обращения, не оформлял их должным образом, ограничиваясь пометками «передано мастеру» или «передано в группу» в журнале заявок. Фактически заявки оставались без исполнения.

Акт о затоплении, необходимый для фиксации ущерба, был составлен только спустя две недели после первого обращения. Сам документ жилице не выдали, лишив ее возможности официально подтвердить факт происшествия.

В отношении ответственного сотрудника возбуждено административное дело за нарушение правил управления многоквартирными домами. Назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.