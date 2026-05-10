Минниханов оценил темпы сева и презентованный агротехцентр в Пестречинском районе

Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Пестречинском районе. На сегодня, по докладу главы муниципалитета, засеяно 23,5% от плана. При этом отмечено сокращение показателей по личным подсобным хозяйствам.

Министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров призвал район активнее участвовать в действующих программах поддержки села, которые сохранены в полном объеме. Минниханов, в свою очередь, обратил внимание на необходимость ежедневной заботы о ветеранах и подчеркнул, что пригородному району нужно активнее развивать малый и средний бизнес (сейчас его доля — 35%), а также тщательнее планировать жилую застройку с учетом социальной инфраструктуры.

Кроме того, раису презентовали проект создания «Машинно-тракторного комплекса «Росагролизинга». Агрохаб, который построят в два этапа, обеспечит аграриев и коммунальные предприятия техникой без ее выкупа. Также здесь появятся склады, выставочная площадка, учебные классы и отделение Гостехнадзора.