Почти полмиллиона пенсионеров РТ стали участниками проекта «Активное долголетие»

В республике продолжают реализовывать программу, направленную на жителей «серебряного» возраста. Инициатива действует в рамках федерального проекта «Старшее поколение» (нацпроект «Семья»). Ее ключевая задача — помочь людям старшего возраста оставаться бодрыми, деятельными и как можно дольше сохранять высокое качество жизни.

По данным Минтруда, занятости и соцзащиты РТ, особое внимание уделяется приобщению ветеранов к спорту, творчеству, обучению и добровольчеству. Для удобства пенсионеров на портале «Забота» функционирует специальный раздел «Алтын Еллар – Золотые годы». Там размещена интерактивная карта с кружками и секциями во всех уголках республики. Пользователи могут не только посмотреть расписание, но и моментально записаться на занятие: онлайн-записью уже воспользовались свыше 30 тысяч человек.

На сегодняшний день в 45 муниципальных районах РТ для пожилых граждан работает 1 840 различных активностей. Общая численность вовлеченных составляет 493,9 тыс. человек. Из них 349,6 тыс. регулярно участвуют в физкультурных мероприятиях, 123,1 тыс. посещают культурные и досуговые события, 13,4 тыс. осваивают новые знания в образовательных проектах, а 7,8 тыс. посвящают себя волонтерству.