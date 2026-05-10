На «КазаньФоруме» откроется международная ярмарка халяльной продукции с участием около 100 компаний

13 мая в казанском Агропромышленном парке стартует международная торговая ярмарка «Казань Халяль Маркет», организованная в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир». Масштабная выставка объединит порядка 100 производителей из России и зарубежья.

Свою продукцию представят компании из Афганистана, Беларуси, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Индии, Саудовской Аравии и Судана. Посетители смогут ознакомиться с широким ассортиментом: от продуктов питания и кондитерских изделий до одежды, косметики и товаров повседневного спроса.

Организаторы подчеркивают, что вся продукция проходит строгий контроль на соответствие стандартам «Халяль» — аудит сырья, помещений и оборудования был проведен перед открытием. На время ярмарки площадка полностью освобождена от нехаляльных товаров.

Татарстан остается одним из лидеров халяль-индустрии в России. В 2025 году объем производства такой продукции в республике достиг 354,4 тыс. тонн на сумму 149,1 млрд рублей, а экспорт вырос до 45 млн долларов (+3,2% к 2024 году). За четыре месяца 2026 года зарубежные поставки уже превысили 16,5 млн долларов. Ключевые импортеры — страны СНГ, Ирак, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Монголия и Бразилия.

Торжественное открытие ярмарки состоится 13 мая в 10:00 с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова и генсека Исламской палаты торговли и развития Юсефа Хасана Халави. «Казань Халяль Маркет» будет работать с 13 по 17 мая с 08:00 до 19:00. Вход свободный.