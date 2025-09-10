Гран-при «Алтын минбара» получил фильм из Черногории «Оплот стойкости»

10 сентября 2025  10:52
Ольга Иванычева
9 сентября завершился XXI Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар». Торжественная церемония награждение победителей состоялась на сцене нового здания театра им. Г. Камала.

Обладателем Гран-при «Алтын минбара» – 2025 стал полнометражный игровой фильм «Оплот стойкости» (Черногория).

Специальный приз Раиса РТ «За гуманизм в киноискусстве» получил фильм «История кукольного театра» (Индия). Награду и сертификат на 500 тысяч рублей создателям картины вручил заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

- В этом году на фестивале было много премьер, и это здорово. Премьера – это статус фестиваля, и поэтому нам очень важно, чтобы на «Алтын минбаре» были либо российские, либо европейские, либо мировые премьеры. У нас это получилось. Наши зрители увидели премьеры картин из Черногории, Китая, Индии, Ирана. На фестивале была очень серьезная деловая программа, - подчеркнула Исполнительной директор фестиваля, директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Напомним, в этом году на фестиваль было подано 845 заявок из 67 стран: Индии, России, Индонезии, Сенегала, Кыргызстана, Узбекистана, Ирана, Саудовской Аравии, Беларуси, Азербайджана, Китая, Турции, Германии, Марокко, Черногории, Малайзии, Нидерландов, Кении, Сирии и других стран мира.

