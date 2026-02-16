Гранты для укрепления связей с исламским миром: стартовал конкурс Группы стратегического видения

Фонд содействия стратегическому диалогу и партнерству открыл прием заявок на ежегодный грантовый конкурс, организованный Группой стратегического видения «Россия – исламский мир». Заявки принимаются до 1 апреля 2026 года.

Гранты предназначены для проектов, способствующих развитию диалога и сотрудничества России с мусульманскими странами. Поддержка будет оказана в двух направлениях: культурно-гуманитарном и информационно-технологическом. Обязательное условие – публичное представление результатов.

Участвовать могут граждане РФ, а также некоммерческие, научные, образовательные, культурные, религиозные и общественные организации, зарегистрированные не менее года назад и не находящиеся в стадии ликвидации. Каждый соискатель вправе подать лишь одну заявку. Подробные условия размещены на официальном сайте Группы, вопросы можно направлять на электронную почту.

Как отметил заместитель председателя Группы, помощник Раиса Татарстана Марат Гатин, конкурс нацелен на поддержку идей, которые через культуру, просвещение и технологии формируют объективный образ России в исламском мире.

С 2023 года на конкурс поступило около 60 проектов на общую сумму свыше 100 млн рублей. В числе уже поддержанных — исследование сакрального туризма в Татарстане, документальные фильмы о российских богословах Расулевых и молодежная медиастажировка «Диалог культур: Россия – Узбекистан».

Справка: Группа стратегического видения «Россия – исламский мир» создана в 2006 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ее основателями стали Евгений Примаков и Минтимер Шаймиев. С 2014 года Группу возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.