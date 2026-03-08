В Татарстане число вакансий за год выросло на 34% и превысило 52 тысячи

По данным Росстата, в январе 2026 года работодатели республики искали 52,4 тысячи сотрудников — на 13,3 тысячи больше, чем год назад. По сравнению с декабрём спрос увеличился на 22%.

Татарстан занимает первое место в ПФО по количеству открытых вакансий. При этом в целом по округу потребность в кадрах снизилась. Рост числа предложений также зафиксирован в Москве (+5,5%), тогда как в Санкт-Петербурге спрос упал на 35%.

По данным Минтруда РТ, больше всего работников требуется в строительстве и ЖКХ (15,1 тыс.), промышленности (13,3 тыс.) и социальной сфере (3,8 тыс.). Среди наиболее востребованных профессий — водители, продавцы, врачи, повара, сварщики и курьеры. На фоне снегопадов вырос спрос на дворников.

Официально безработными в республике зарегистрированы 3,4 тысячи человек. Власти связывают дефицит кадров с активным развитием промпроизводства и новых предприятий. Среди решений — автоматизация и роботизация процессов. До 2032 года региону потребуется около 360 тысяч новых специалистов.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях достигла 78,2 тысячи рублей, фактическая — 90,5 тысячи. Самые высокие выплаты — в строительстве, техобслуживании и машиностроении.