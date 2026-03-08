В Татарстане 9 марта ожидается резкое похолодание до -26 градусов

По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник и утром температура воздуха в республике опустится до -25…-26 градусов, при прояснениях — до -29. Днём столбики термометров покажут -16…-18, осадков не ожидается.

Погоду осложнит порывистый ветер до 15 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно осторожными: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких манёвров. В условиях низких температур сцепление с дорогой снижается, поэтому пренебрегать правилами безопасности опасно.