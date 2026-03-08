ЭСК РФС подтвердил правильность назначения пенальти в ворота «Рубина»

ЭСК РФС разобрал эпизод с пенальти в ворота «Рубина» в матче 19-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:2). Казанский клуб обратился в комитет с просьбой дать оценку решению арбитра, вердикт остался прежним – судья правильно назначил пенальти. В мотивировочной части указано, что Велдин Ходжа совершил фол по неосторожности: игрок «выставляет ногу и совершает ею контакт с ногой соперника, который движется к мячу. Данный контакт влияет на возможность футболиста «Динамо» продолжить движение к мячу».

Напомним, что по ходу встречи «Динамо» дважды получило право на удар с одиннадцатиметровой отметки. Обе попытки были реализованы.