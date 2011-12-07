Ребенок упал в обморок: почему и что делать

Утренняя сценка в детской поликлинике. Из кабинета, где сдают кровь на анализ, выходит высокий худенький подросток, с ужасом смотрит на свой проколотый палец и вдруг сползает по стенке, теряя сознание… В чем причина обморока у детей? Серьезный ли это повод для беспокойства? Об этом «КВ» поговорили с врачом-педиатром высшей категории, заведующей центром здоровья для детей ГАУЗ «ДРКБ Минздрава РТ», заслуженным врачом РТ Гузелью Яруллиной.— Обморок у детей и подростков — довольно распространенное явление. Чаще всего он наблюдается у мальчиков, которые быстро растут и вытягиваются. Причем у высоких и худых. Это может происходить в момент стресса, в жарком душном помещении, при сдаче крови из пальца или вены. Самая частая причина обморока — в перестройке организма в подростковый период, — пояснила педиатр. Таким периодом условно считается возраст от 10 до 17 лет. 10 — 14 лет — это ранний подростковый период, а 15 — 17 лет — поздний. Наиболее часто в обморок падают мальчики 13 — 15 лет. Не случайно многие доктора сравнивают подростковый возраст с периодом новорожденности. В это время организм подростка, так же как и новорожденного, адаптируется к новым жизненным условиям.Работа многих органов, таких как сердце и легкие, регулируется вегетативной нервной системой. И если ребенок быстро растет, она развивается медленнее, чем центральная нервная система. Именно дисфункция вегетативной нервной системы подросткового периода является одной из самых распространенных причин обморока у детей. Также она может проявляться головокружением, головной болью, периодическим повышением или понижением артериального давления, повышенной потливостью и возбудимостью. Может наблюдаться и такое состояние, как субфебрилитет. Это когда у ребенка долгое время, порой месяцами, при нормальном самочувствии по непонятным причинам держится слегка повышенная температура — 37 или 37,2 гр. Специалист объяснила, что при синдроме вегетативной дисфункции врачи, как правило, назначают препараты, улучшающие сердечную деятельность. Большое значение здесь имеет правильная диета — употребление продуктов, улучшающих работу сердечной мышцы. Таких, например, как творог или курага. Иногда назначаются седативные препараты для снятия повышенной возбудимости. Также рекомендуются прогулки и полноценный сон.— В большинстве случаев обморок у подростков не повод для волнения. Тем не менее в любом случае они требуют обследования, — отметила Гузель Яруллина. — В первую очередь у невролога и кардиолога. К последнему следует обратиться, чтобы исключить нарушение проводящей системы сердца. А обследование у невролога позволит узнать, есть ли какие-то нарушения со стороны нервной системы. В частности, у подростков это может быть синдром вегетативной дисфункции, о котором уже шла речь, и другие патологии.Кроме того, ребенку можно пройти обследование у эндокринолога. В некоторых случаях обморок связан с патологией щитовидной железы. У девочек обморок наблюдается реже. Связан он чаще всего с началом менструации. Но бывает и так называемый голодный обморок. От него чаще всего страдают девочки, которые, чтобы похудеть, ограничивают себя в питании.СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА. Что делать, если ребенок упал в обморок? Его нужно уложить, причем так, чтобы ноги были в приподнятом положении. Следует обеспечить доступ в помещение свежего воздуха — откройте, например, форточку. Освободите зону шеи — расстегните воротник, снимите галстук. Поднесите к носу ватку с нашатырным спиртом. А когда ребенок придет в себя, напоите его горячим сладким чаем.