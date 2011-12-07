Солнечное затмение в Казани: врач-офтальмолог рассказала, чем оно опасно для глаз

Жители Татарстана смогут увидеть солнечное затмение. Его можно будет наблюдать сегодня, 10 июня, около 14:00. В этот момент будет максимальная фаза — диск Луны закроет светило на 20%.

Через что смотреть на затмение?

Безопасно смотреть на затмение можно с помощью специальных солнечных фильтров. Если таких «гаджетов» нет, то можно воспользоваться закопченным на огне стеклом (нужно прокоптить осколок стекла над свечой, чтобы стекло стало черным без просвета). Кстати, маска для сварки или ее стекло может стать хорошей защитой для глаз во время просмотра необычного астрономического явления.

Так смотреть нельзя!

Наблюдать за необычным явлением через солнцезащитные очки нельзя, поскольку они недостаточно снижают воздействие на глаза. Также специалисты не рекомендуют смотреть через бинокль или телескоп без специальных фильтров, а также тонированные стекла, в том числе и автомобильные также не безопасны для просмотра затмения.

Тайм-лапс вам в помощь

Обладатели популярных в Татарстане моделей телефонов смогут сфотографировать процесс затмения с помощью видео в режиме тайм-лапс. Специалисты рекомендуют в момент съемки видео или фото использовать дистанционный пульт управления для запуска камеры. Если в вашем мобильном телефоне нет режима тайм-лапс, то его без труда можно скачать в плей маркете.

Совет офтальмолога

Врач-офтальмолог высшей категории, заведующая приемным отделением и кабинетом неотложной помощи ГАУЗ «РКОБ МЗ РТ им. проф. Е. В. Адамюка» Татьяна Бушманова рассказала корреспонденту «Казанских ведомостей» о возможных последствиях в случае, если наблюдать затмение без специальных средств защиты.

«Наблюдать частичное солнечное затмение без очков со специальными фильтрами нельзя. Эта защита не обеспечивается обычными солнцезащитными очками. Даже если в них есть защита от ультрафиолета, она, в случае с затмением, вас не спасет. В противном случае это может привести к тяжелой солнечной ретинопатии. Это поражение сетчатки глаза ультрафиолетовыми лучами. Ультрафиолет также вызывает большое количество глазных заболеваний, в том числе дегенерацию желтого пятна, ретиниты и дистрофии роговицы», — рассказала Бушманова.

Также специалист отметила, что не стоит делать селфи на фоне затмения, так как экран смартфона отражает ультрафиолетовое излучение, и оно попадает прямо в глаза. Это может привести к выжиганию клеток роговицы и временной утрате зрения.

Кроме того, не следует смотреть на солнце период затмения людям, часто работающим за компьютером, светлоглазым и страдающим болезнями глаз, старше 50 лет.

Также не следует смотреть на солнце через незащищённые от солнечных лучей объективы камер, телескопов или биноклей независимо от того, одели ли вы солнцезащитные очки или нет. Эти устройства ещё сильнее сфокусируют солнечные лучи на ваших глазах, и это может стать причиной серьёзных повреждений.

Если возникли какие-то проблемы со зрением после затмения необходимо обратиться к специалистам. Ухудшение зрения возможно обусловлено не только с ожогом сетчатки, но и катарактой, глаукомой, диабетическими поражениями глаз.

Круглосуточный кабинет неотложной помощи находится на Бутлерова 14.