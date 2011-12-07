Быть слишком чистым вредно

Одной из самых нежелательных привычек по уходу за телом ученые считают регулярное использование антимикробных гелей для рук, сообщает портал «МедикФорум». В последнее время такие гели стали крайне популярными - к их помощи прибегают, не имея возможности привычно помыть руки. Но специалисты констатируют: постоянное применение гелей для рук отрицательно воздействует на кожу, высушивая ее, изменяя естественный бактериальный состав на поверхности и тем самым делая склонной к различным повреждениям. Кроме того, в их составе часто имеются дополнительные вещества - конкретно триклозан, оцениваемый наукой как опасное по целому ряду причин для организма вещество.Также скорее вредной, нежели полезной эксперты считают привычку чистить зубы сразу после еды. Это усиливает воздействие пищевых кислот на зубную эмаль и ускоренно разрушает ее. С подобной привычкой связано и понижение уровня фосфора в организме.Помимо этого к небезопасным гигиеническим привычкам ученые отнесли постоянное использование жестких мочалок и ежедневное мытье в горячей воде с мылом и косметическими скрабами. Подобными средствами очищения специалисты рекомендуют пользоваться не чаще одного-двух раз в неделю. Слишком старательное мытье лишает кожу присущего ей защитного барьера и тем самым ослабляет иммунитет.