Жительница Казани отдала мошенникам 1 миллион рублей

news_top_970_100
Город
7 июля 2025  18:25
Автор:
Елизавета Черкина

59-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных аферистов, лишившись своих сбережений. Сначала ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником «Почты России», и сообщил, что на ее имя пришла посылка. Чтобы получить ее, женщина назвала код из SMS, который ей прислали.  Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

Вскоре ей перезвонил другой мошенник — на этот раз «полицейский». Он заявил, что ее банковский счет могут взломать, и предложил «защитить» деньги. Женщина сняла в банкомате около 1 миллиона рублей и передала их курьеру, после чего поняла, что ее обманули.  

Полиция Казани проводит оперативные мероприятия по поиску преступников. Сотрудники МВД призывают граждан быть бдительными: не верить незнакомцам, не сообщать коды из SMS и не передавать деньги под любыми предлогами. В случае мошенничества нужно сразу звонить по номерам «102» или «112».
 

news_right_column_240_400
Новости
Жительница Казани отдала мошенникам 1 миллион рублей
Мэр Казани стал самым упоминаемым главой городов ПФО в июне
Раис Татарстана посетил международную выставку ИННОПРОМ-2025 в Екатеринбурге
Раис Татарстана посетил международную выставку ИННОПРОМ-2025 в Екатеринбурге
В Казани запустили новый туристический портал
Женщина из РТ чудом выжила после страшных осложнений при родах
Жители Казани задолжали за ЖКУ почти миллиард рублей
Иван Силаев продолжит карьеру в ХК «Челны»
УНИКС объявил о переходе Пэриса Ли