Жительница Казани отдала мошенникам 1 миллион рублей

59-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных аферистов, лишившись своих сбережений. Сначала ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником «Почты России», и сообщил, что на ее имя пришла посылка. Чтобы получить ее, женщина назвала код из SMS, который ей прислали. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

Вскоре ей перезвонил другой мошенник — на этот раз «полицейский». Он заявил, что ее банковский счет могут взломать, и предложил «защитить» деньги. Женщина сняла в банкомате около 1 миллиона рублей и передала их курьеру, после чего поняла, что ее обманули.

Полиция Казани проводит оперативные мероприятия по поиску преступников. Сотрудники МВД призывают граждан быть бдительными: не верить незнакомцам, не сообщать коды из SMS и не передавать деньги под любыми предлогами. В случае мошенничества нужно сразу звонить по номерам «102» или «112».

