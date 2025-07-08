В Зеленодольске отметили праздник Ивана Купалы

В воскресенье в парке «Березовая роща» в Зеленодольске прошел праздник славянской культуры «Иван Купала». В этом году он собрал более 40 тысяч гостей со всего Татарстана и даже из других регионов РФ. Каждый уголок большого и просторного парка был заполнен - выступали артисты, проводились мастер-классы, игры, конкурсы, а повара готовили ароматный чай и пышные оладушки.

Фото: Елизавета Черкина

Праздник получился интересным для всех поколений - от мала до велика. Неспроста многие пришли всей семьей, кто-то с дедушками и бабушками.

Взгляд упал на симпатичных супругов, которые шли с мальчиком и девочкой. Девочке на вид лет 12, а малышу годика три. Жители Зеленодольска Андрей и Ксения Сергиенко сказали, что старший сын где-то здесь в парке с друзьями, а Милана, племянница из Астрахани, приехала в Татарстан погостить у родных.

- А я тут в Зеленодольске уже на Сабантуе побывала, - улыбнулась Милана. - Люблю приезжать сюда, здесь у вас всегда праздник!

- Старший с друзьями гуляет, для детей тут много игр и конкурсов, - сказала Ксения. - Мы всегда посещаем праздники в своем городе, ведь интересно проводить время всей семьей. Это наша традиция. Живем рядом с «Березовой рощей», держим руку на пульсе, стараемся не упустить активности!

Фото: Елизавет Черкина

Любой мог сам создать символ праздника - сплести венок из цветов и ленточек. На специальной стойке были размещены цветы, к примеру, ромашки, клевер, васильки, и разноцветные ленточки. Кто-то обращался за помощью к флористу, а некоторые справлялись с этой задачей самостоятельно.

Вот, к примеру, Карина и четыре ее однокурсницы приехали на праздник из Казани.

- Мы учимся на истфаке в КФУ, - сказала девушка. - Но приехали сюда не как историки, а погулять и отдохнуть, разнообразить жизнь. Венки мы плели сами, как подсказывало сердце. Неплохо ведь получилось, да?

Веночки у Карины и ее подруг получились просто замечательные - крепенькие и по-настоящему летние. Кстати, каждый желающий мог пустить венок по воде - озеро было совсем рядом.

На празднике были предусмотрены развлечения на любой вкус - только успевай! На ярмарке народных промыслов можно было приобрести, к примеру, обереги для дома, керамические изделия, одежду и сумочки ручной работы с национальными узорами, посуду из дерева, вязаные игрушки, украшения из меди и натуральных камней, славянские пояса, корзины и даже самодельные духи. Можно было самим создать изделие из глины или соломы, связать оберег, соприкоснуться с каллиграфией и славянской письменностью и поучаствовать в лотерее, главными призами которой стали три мотоцикла. Можно было угоститься и традиционными блюдами славянской кухни - блинами, варениками, разными кашами. Еще были «богатырские бои» и старинные детские игры.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев в приветственном слове отметил, что на праздник прибыли в том числе и представители Белоруссии, Украины, Казахстана и других стран. Он назвал праздник Ивана Купалы одним из самых самобытных мероприятий лета, которое объединяет тысячи людей в Зеленодольске.

- Этот праздник делает нас добрее, он объединяет, повествует о семейных ценностях, любви, наших традициях, - сказал Михаил Павлович.

Заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов сообщил, что в Татарстане проживают представители 175 национальностей и народностей и живут они в дружбе и согласии.

Фото: Елизавета Черкина

Вечером прошел концерт, среди артистов были звезды белорусской и российской сцены - ВИА «Песняры», группа POLE и исполнители из Марий Эл, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей, Белоруссии, ДНР и ЛНР. Праздник завершился пусканием венков в озеро и огненным шоу, участники которого зажгли огромную надпись «Иван Купала».

К слову, на мероприятии работала бренд-зона проекта «Лето в Татарстане», запущенного по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова. Здесь раздавали сладости от местных производителей, проводили конкурсы. Желающие могли поиграть, к примеру, в шахматы и даже отправить открытку в любую точку России.

Представитель курирующего проект «Лето в Татарстане» Института развития городов РТ Данил Данилов рассказал «КВ», что благодаря этому проекту жители и гости Татарстана могут узнать про самые интересные мероприятия, которые проводятся в республике летом.