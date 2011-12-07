15% населения страдает от нейроковида: чем опасен коронавирус и как его лечат в Татарстане

Как указывает замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков, коронавирус может вызвать самые разные осложнения, которые зависят в первую очередь от индивидуальных особенностей организма пациента.

Нейроковид

«15% населения по данным научных статей, это не данные Татарстана, болеют нейроковидом, когда идет существенное ухудшение памяти. Когда есть серьезные вопросы с нервной системой. Я не говорю про сгущение крови, а это потенциальное наступление проблем с сердечно-сосудистой системой», — отметил Жаворонков.

Главный инфекционист минздрава Татарстана Халит Хаертынов напоминает, что в первую очередь коронавирус поражает органы дыхания, однако поражение других органов не исключаются, так как рецепторы, которые являются целью Covid-19, присутствуют и там. Это может быть поражение пищеварительного тракта, сосудов, сердца, повышение уровня сахара в крови, а также поражение центральной нервной системы.

«Могут быть такие состояния, как: тревожность, беспокойство, головная боль. Нарушение обоняния и нарушение вкуса — все равно связаны в той или иной степени с поражением нервной системы, и это наблюдается довольно часто», — отметил эксперт.

Протокол лечения

Протокол лечения определяется стадией заболевания. Если это первая стадия — то актуальны противовирусные препараты, которые могут даваться пациенту на протяжении до 10 дней если симптомы не снижаются. С 6-7 дня заболевания актуальна противовоспалительная терапия, а также респираторная — подача кислорода если это актуально.

Тяжесть заболевания зависит от нескольких факторов: иммунного ответа организма, наличия сопутствующих патологий, активности вируса. Разнообразие клинических проявлений индивидуально.

«Может наблюдаться только поражение органов дыхания, у кого-то может быть и отражение в пищеварительном тракте в виде рвоты или жидкого стула. У кого-то кожные поражения», — сказал Хаертынов.

Мутации и штаммы

Собеседник издания указывает, что есть мутации, которые не представляют интереса для медиков, так как происходят часто и не влияют на клинику и эпидемиологию и соответственно не несут большой опасности. Но вот вторая группа «вызывает озабоченность». К ней относятся такие штаммы, как: британский, южноафриканский, бразильский и индийский.

Эти штаммы, особенно индийский, могут быть более заразными, а также влиять на клинику заболевания. Еще в середине июля министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков отмечал, что коронавирус «помолодел» и сейчас в первую очередь под угрозой молодая часть населения, а на территории республики сейчас уже 38 штаммов.

Хаертынов отмечает, что год назад наибольшее количество пациентов было старшего возраста, сейчас же очень много среднего возраста и молодые, причем есть и неблагоприятные исходы, что также является одной из особенностей индийского штамма.

Также сократилось время, которое нужно на развитие болезни — сейчас пациент может поступить с поражением легких в 25%, но уже за несколько дней этот объем может значительно увеличится и привести вплоть до реанимации. Об особенность мутаций и развития штаммов вируса изданию подробно рассказал ученый КФУ Альберт Ризванов.

Вакцинация

Главный инфекционист минздрава республики отмечает, что вакцина «Спутник V» дает хорошие результаты — ее эффективность составляет 95%. Это означает что 95% привитых выработают иммунитет, что позволит им не заболеть.

«Вакцинированные меньше подвержены риску развития тяжелых форм заболевания и тем более неблагоприятного исхода», — отметил собеседник издания.

Замминистра Жаворонков отмечает, что часть населения не прививается, потому что боится каких-то осложнений от самой вакцины, однако сам коронавирус показывает, куда-как большие осложнения.

Что же касается такой группы людей как «антипрививочники», то известный советский и российский психиатр Владимир Менделевич назвал идеи о чипировании с помощью вакцин «бытовым бредятиной» и объяснил, откуда они берутся.