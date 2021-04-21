Токсокароз: как распознать паразитов, передающихся от домашних животных

— Токсокароз характеризуется длительным рецидивирующим течением и полиорганными поражениями иммунологической природы.

— Как происходит заражение?

— Источником инфекции являются домашние и дикие собаки и кошки, а также другие животные. Попадание яиц во внешнюю среду происходит с испражнением животного. Яйца, попав в почву, могут сохранять свою жизнеспособность и заразность годами, благодаря высокой устойчивости паразитов к воздействиям окружающей среды.

Заражение человека происходит через случайное употребление инвазивных яиц токсокара (Тохосаrа spp.) с землей, загрязненной фекалиями животных. Это может произойти, например, в песочницах, на игровых площадках для детей, в скверах и городских парках, на приусадебных участках. Также инфицирование может произойти через немытые руки или сырые овощи и фрукты, загрязненные землей. Таким образом, обычно человек заболевает токсокарозом из-за несоблюдения правил личной гигиены.

— Для постановки диагноза достаточно сдать кал на анализ?

— Стоит учесть, что паразит не развивается до половозрелой формы в организме человека, поэтому в кале никогда не обнаруживаются яйца собачьего или кошачьего токсокара.

— Наверное, заражаются чаще маленькие дети? У них ведь привычка строго соблюдать гигиену еще не сформировалась.

— Действительно, чаще других заражению токсокарозом подвержены дети от трех до пяти лет, а также ветеринары, работники садоводческих хозяйств и питомников, владельцы домашних животных, люди с психическими отклонениями или с нарушением интеллекта.

— По каким признакам можно заподозрить инфицирование яйцами токсокара?

— Среди симптомов — лихорадка, анорексия, гепатоспленомегалия, сыпь, пневмонит, астма или ухудшение зрения. Но клинические проявления определяются интенсивностью инвазии, распределением личинок в органах и тканях, частотой реинвазии и особенностями иммунного ответа человека. Симптоматика токсокароза малоспецефична и имеет сходство с клиническими симптомами острой фазы других гельминтозов.

Заболевание обычно развивается внезапно и остро или, после короткой продромы, проявляется в виде легкого недомогания. Появляется температура — субфебрильная в легких случаях и высокая — до 39°С и выше, иногда с ознобом — в тяжелых случаях инвазии. Могут наблюдаться кожные высыпания в виде крапивницы или полиморфной сыпи, иногда отеки типа Квинке.

В остром периоде наблюдается легочный синдром различной степени тяжести: от легких катаральных явлений до острого бронхита, пневмонии, тяжелых приступов удушья. Особенно тяжело легочный синдром протекает у детей раннего возраста. Наряду с этим у части больных отмечается увеличение печени, иногда и селезенки. Лимфаденопатия более выражена у детей. Иногда имеет место абдоминальный синдром в виде приступов болей в животе, симптомов диспепсии. Возможно развитие миокардита, панкреатита.

Известны случаи поражения щитовидной железы, проявляющиеся симптомами опухоли. Возможно поражение мышечной ткани с развитием болезненных инфильтратов по ходу мышц. При миграции личинок в головной мозг развиваются симптомы поражения ЦНС: постоянные головные боли, эпилептиформные приступы, парезы, параличи. У детей заболевание сопровождается слабостью, легкой возбудимостью, нарушением сна.

— К какому врачу следует обращаться при подобных симптомах?

— Диагностику токсокароза проводит врач-инфекционист, который учитывает данные анамнеза: пути заражения, есть ли в доме собаки, был ли контакт с бродячими животными, можно ли допустить вероятность употребления продуктов и воды, содержащих яйца токсокар. Диагностика в обязательном порядке также включает дополнительные лабораторные и инструментальные методы обследования.

— Расскажите о профилактике токсокароза.

— Сначала определим факторы риска заражения: геофагия, разведение собак или кошек, нерегулярные дегельминтизации домашних животных (особенно моложе 8 месяцев), профессиональный контакт с животными (ветеринары, заводчики), почвой, загрязненной калом животных (фермеры, рабочие парков и городских зон отдыха, геологи), а также загрязненными землей фруктами и овощами, употребляемыми в пищу в сыром виде (дачники, садоводы).

Особый риск заражения представляют зоны отдыха и приусадебные участки в центрах крупных городов, где загрязнение земли инвазивными яйцами паразита может быть очень высоким. Случаи заболевания часто могут носить семейный характер. Кстати, больной не является заразным для контактирующих с ним людей.

Профилактика токсакароза включает регулярную дегельминтизацию собак и кошек, особенно молодых, тщательное мытье фруктов и овощей перед употреблением, использование защитных перчаток для работы в саду, удаление фекалий собак и кошек из зон отдыха и городских парков, защита песочниц от загрязнения фекалиями животных.

Беседовала Ольга ПАНИНА