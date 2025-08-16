В Сармановском районе Татарстане женщина погибла в ДТП

news_top_970_100
Республика
16 августа 2025  12:43

16 августа в Сармановском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным ГАИ, 62-летний водитель Renault Sandero при выезде со второстепенной дороги не уступил путь автомобилю Mazda под управлением 47-летнего мужчины, что привело к столкновению.

 Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Татарстана

В результате аварии 55-летняя пассажирка Renault Sandero получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

В МВД по Республике Татарстан обратились к водителям с призывом строго соблюдать правила дорожного движения, особенно при проезде перекрестков и выезде со второстепенных дорог. 

news_right_column_240_400
Новости
В Сармановском районе Татарстане женщина погибла в ДТП
Программа «Наш двор» в Татарстане близка к завершению
В РТ стартовал сезон охоты на барсука
В РТ оштрафовали 247 жителей за отказ от проверки газового оборудования
Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа 2025 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа 2025 года
Татарстанским предпринимателям помогают льготные займы, искусственный интеллект и Минэкономики РТ
Гастрофест, театр, йога и детский хор: куда пойти в Казани 16 августа
Гастрофест, театр, йога и детский хор: куда пойти в Казани 16 августа
Этнофестиваль «Крутушка» пройдет в Казани с 22 по 24 августа