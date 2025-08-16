Программа «Наш двор» в Татарстане близка к завершению

В Татарстане выполнено 91% дорожных работ в рамках программы благоустройства «Наш двор». Как сообщила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина, за последние две недели темпы выполнения работ ускорились на 9%.

В настоящее время завершена установка оборудования в 365 дворах, еще в 134 ведутся монтажные работы. Особое внимание уделяется обустройству детских и спортивных площадок, а также малых архитектурных форм, выполненных на 70%.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил главам муниципалитетов усилить контроль за качеством работ и содержанием уже благоустроенных территорий. Во второй половине августа запланированы проверочные выезды в семь районов республики, включая Приволжский район Казани и Альметьевский муниципальный район.

Программа продолжает пользоваться активным интересом жителей – с начала года поступило более 6 тысяч обращений от граждан. Параллельно ведется подготовка к реализации проекта в 2026 году, включая сбор предложений от собственников жилья.