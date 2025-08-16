В РТ стартовал сезон охоты на барсука

С 1 августа по 31 октября 2025 года в республике разрешена охота на барсука. Как сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам, добыча этого зверя разрешена, но с соблюдением строгих правил, направленных на сохранение популяции.

Охотникам категорически запрещено разрушать или раскапывать постоянные выводковые убежища животных. Допускается лишь частичное вскрытие нор для помощи охотничьим собакам с обязательным последующим восстановлением поврежденных участков. Также под запретом оказались стандартные ногозахватывающие капканы, сети, петли и пневматическое оружие.

Особые ограничения касаются применения нарезного оружия - нельзя использовать ружья с нарезным стволом калибром более 8 мм. Эти меры призваны обеспечить гуманный характер охоты и минимизировать ущерб для популяции барсуков в регионе.