В РТ стартовал сезон охоты на барсука

news_top_970_100
Республика
16 августа 2025  10:11

С 1 августа по 31 октября 2025 года в республике разрешена охота на барсука. Как сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам, добыча этого зверя разрешена, но с соблюдением строгих правил, направленных на сохранение популяции.

Охотникам категорически запрещено разрушать или раскапывать постоянные выводковые убежища животных. Допускается лишь частичное вскрытие нор для помощи охотничьим собакам с обязательным последующим восстановлением поврежденных участков. Также под запретом оказались стандартные ногозахватывающие капканы, сети, петли и пневматическое оружие.

Особые ограничения касаются применения нарезного оружия - нельзя использовать ружья с нарезным стволом калибром более 8 мм. Эти меры призваны обеспечить гуманный характер охоты и минимизировать ущерб для популяции барсуков в регионе.

news_right_column_240_400
Новости
В Сармановском районе Татарстане женщина погибла в ДТП
Программа «Наш двор» в Татарстане близка к завершению
В РТ стартовал сезон охоты на барсука
В РТ оштрафовали 247 жителей за отказ от проверки газового оборудования
Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа 2025 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа 2025 года
Татарстанским предпринимателям помогают льготные займы, искусственный интеллект и Минэкономики РТ
Гастрофест, театр, йога и детский хор: куда пойти в Казани 16 августа
Гастрофест, театр, йога и детский хор: куда пойти в Казани 16 августа
Этнофестиваль «Крутушка» пройдет в Казани с 22 по 24 августа