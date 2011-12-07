В Татарстане отмечены тяжелые случаи COVID-19 у детей

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Главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев сообщил, что в Татарстане дети начали тяжело болеть коронавирусом.
На лекции «Технология сбережения здоровья в период эпидемии COVID-19» врач рассказал, что несовершеннолетние также стали переносить коронавирусную инфекцию, причем довольно тяжело. Поэтому всех заразившихся детей лечат в ДРКБ.
Шавалиев выразил надежду, что вскоре в России разрешат проходить вакцинацию и детям. На данный момент проходят испытания.