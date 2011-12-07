Как вернуть зрение при катаракте

С другой стороны, за эти годы продвинулись технологии лечения той же катаракты. Например, появились так называемые интраокулярные линзы. То есть искусственные хрусталики, которые не просто «проясняют» зрение, но и позволяют видеть одновременно и вдали, и вблизи. Дошли ли эти возможности до России? Что на самом деле «умеет» искусственный хрусталик? Насколько реально сделать операцию при катаракте в Татарстане бесплатно?

Об этом и другом мы беседуем с врачом-офтальмологом, офтальмохирургом, завотделением ГАУЗ «Республиканская офтальмологическая больница МЗ РТ им. профессора Адамюка» Ильсияр Сабировой.

— Ильсияр Хурматулловна, чем опасна катаракта? В каком возрасте чаще всего встречается?

— Она бывает врожденная, приобретенная и ранняя (при системных заболеваниях). Но превалирует все-таки возрастная разновидность. Та, что связана с естественным помутнением собственного хрусталика, которое объясняется процессами старения всего организма. Однако если мы раньше оперировали в основном пожилых людей 70 — 80 лет, то сейчас у нас есть пациенты, которым по 45 — 50 лет. Такие случаи мы тоже относим к возрастной катаракте, и, думаю, связаны они с разного рода экологическими факторами: в определенной степени дает о себе знать век урбанизации, появление передовой промышленности, массированное загрязнение воздуха, использование генетически модифицированных продуктов, искусственных заменителей и консервантов.

Но оптимистичная новость в том, что катаракты сейчас не стоит бояться — это обратимая слепота. Ее можно прооперировать. Благо сегодня существуют современные технологии — ультразвуковые бесшумные манипуляции, выполняемые через малый разрез или, как говорят, прокол. При помощи такого рода техники можно в амбулаторных условиях, без нахождения в стационаре, убрать собственный мутный хрусталик и поставить новый, искусственный. Причем мировая медицина движется вперед: если раньше были обычные хрусталики, которые давали человеку только хорошее зрение для дали, сейчас уже имеются различные модификации интраокулярных линз, обеспечивающих пациенту желаемое зрение. То есть он сможет видеть хорошо всегда, как в молодости (и близко, и вдаль). Это вполне реально. Более того, зрение может стать даже лучше, чем до появления самой катаракты. Если, скажем, были близорукость или астигматизм.

— А кто выбирает эту интраокулярную линзу — пациент или доктор?

— Сначала, конечно же, врач-офтальмолог. Он оценивает состояние глаза. Не все хрусталики подходят для того или иного глаза. После обследования и выяснения потребностей пациента (читает ли он, работает ли за компьютером) специалист может предложить целый ряд хрусталиков. Пациенты сейчас очень начитанные, иногда и сами говорят: «Хочу такой!». Искусственного хрусталика хватает на всю жизнь. Крайне редко бывает помутнение его задней капсулы, но это поправимо с помощью лазера на амбулаторном приеме.

— Но это ведь не линзы, что вставлялись лет 10 назад?

— На заре имплантации они тоже были в России, просто позднее стали появляться более разнообразные виды.

— Как меняется качество жизни человека после такого вмешательства?

— Кардинально. Это совершенно другое восприятие. Заподозрить катаракту можно, когда человек замечает, что стал видеть хуже, краски более тусклые, иногда имеет место ложная близорукость — то есть вдруг вдаль человек видит плохо, а вблизи начинает видеть хорошо, даже без очков, хотя носил их. Обычно такие люди жалуются, что очень плохо видят в вечернее время суток, в сумерках, их раздражают и ослепляют фонари, свет фар.

— Нужно ли ждать, пока катаракта «созреет»?

— Это требовалось, когда была шовная хирургия. Она подразумевала, что глаз раскрывается на большом протяжении, а после операции накладывается шов. В современной технологии полного созревания не требуется. Если у пациента имеется 60% зрения, он испытывает определенные трудности и дискомфорт, значит, уже есть показание к хирургии. Да и в целом, если ухудшается качество жизни в связи со зрением, стоит посетить офтальмолога и найти причину.

— Помнится, раньше сделать бесплатную операцию по поводу катаракты в больнице было проблематично: очередь практически не двигалась. А как теперь?

— Если много лет назад люди годами ждали, то в настоящее время сроки значительно сократились, вплоть до нескольких месяцев, что совершенно некритично при таком заболевании. Бывает, что пациент приходит с единственным глазом и катарактой пятой стадии, тогда вмешательство проводится в самое ближайшее время.

— Существует ли какие-то методы профилактики заболевания?

— Медикаментозного лечения, которое бы могло приостановить или предотвратить катаракту, избавиться от нее, нет. Единственным методом борьбы остается своевременная постановка диагноза и безопасная малоинвазивная хирургия. Считается, что активное воздействие солнца ускоряет созревание катаракты. Поэтому в солнечную погоду рекомендуем своим пациентам пользоваться солнечными очками с ультрафиолетовой защитой, чтобы обезопасить сетчатку. Плюс регулярные осмотры, здоровый образ жизни, питание, витамины.