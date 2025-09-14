Игорь Бикеев: Татарстанцы проявили высокую политическую культуру на выборах

В Республике Татарстан успешно завершился единый день голосования. По данным ЦИК РТ, свою работу завершили все 2752 избирательных участка. Жители республики выбирали главу региона, депутатов представительных органов муниципальных образований, а также принимали участие в дополнительных выборах в Государственный Совет РТ.

Явка на выборах вновь подтвердила статус Татарстана как региона с высокой политической активностью населения.

«Татарстан традиционно демонстрирует высокую явку. И нынешние выборы Раиса республики и депутатов органов местного самоуправления не являются исключением. Люди чувствуют сопричастность к малой родине, хотят сделать свою жизнь лучше и пытаются этого достичь, выбирая тех, на кого надеются и кому доверяют. Демонстрируя тем самым высокий уровень политической культуры», — прокомментировал первый проректор Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) Игорь Бикеев.

Эксперт также отметил безупречную организацию избирательного процесса. «Выборы прошли без эксцессов, что очень радует. В современных условиях крайне важно обеспечить безопасность и комфорт граждан», — подчеркнул Бикеев.

Теперь предстоит этап подсчета голосов и официального утверждения результатов. Напомним, что за ходом голосования наблюдали представители различных партий и общественных организаций, которые также отметили высокий уровень организации мероприятия.