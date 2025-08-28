Илдар Баязитов: Человек должен быть полезным, иначе его жизнь бессмысленна

О том, куда движется сфера благотворительности, что требуется для ее дальнейшего развития, какие люди там работают, «КВ» побеседовали с признанным экспертом в этой области - председателем совета общенационального благотворительного фонда «Ярдам-Помощь», советником муфтия ДУМ РТ по социальным вопросам, членом ОП РТ Илдаром Баязитовым.

- Илдар Рафкатович, начиная с пандемии весь мир изменился до неузнаваемости. Какие перемены произошли в обществе в сфере благотворительности за последние пять лет?

- Пандемия - это очень сложное время, даже для самих благотворительных организаций. Мне предлагали приостановить нашу деятельность, потому что сотрудникам, а наша команда насчитывает около 150 человек, нечем было платить зарплату.

С другой стороны, пандемия дала большой толчок к развитию благотворительности. Ведь наша деятельность стала еще более востребована. Наши волонтеры развозили и раздавали по 2 тысячи порций еды ежедневно. Но главное даже не эта помощь: людям, фактически запертым в своих квартирах, не хватало человеческого общения. Особенно тяжело пришлось пожилым, инвалидам, малоимущим. Пока государство только разворачивало помощь, НКО уже развозили продукты, горячие обеды, поддерживали тех, кто остался без работы.

Мы тогда объединили сотни волонтеров. Многие из них, временно оставшись без заработка, сами приходили помогать и открывали для себя другую сторону жизни. Они на всю жизнь выработали принцип: когда трудно, надо идти к тем, кому еще тяжелее.

Получилось, чем сильнее вызовы, тем сильнее и ответ на них. Так и мы стали сильнее. И главное, более профессиональными. Ведь благотворительность - это не просто душевный порыв, а такая же работа, как и любая другая. Важно оказывать квалифицированную помощь нуждающимся, а не просто что-то им раздавать. Особенно актуально это для нашего фонда, ведь мы работаем с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

- В каких направлениях благотворительность развивается активнее всего?

- У нас в республике практически во всех! Это и помощь сиротам, многодетным семьям, семьям мобилизованных, людям с инвалидностью… В Татарстане давно созданы узкоспециализированные фонды: кто-то работает только с детьми с аутизмом, кто-то - с незрячими или колясочниками. И это результат системной работы, в том числе благодаря поддержке руководства республики.

Случается, к нам заезжает Рустам Нургалиевич Минниханов. Просто пообщаться, сфотографироваться с нашими подопечными, узнать, как у них дела. При этом мы не подменяем собой государственные органы. Благотворители лишь дополняют их работу.

- Созданы ли в республике условия, чтобы люди и компании могли заниматься благотворительностью эффективно?

- Республиканские власти стали больше внимания уделять НКО, особенно тем, которые связаны с социальной сферой. К примеру, существуют субсидии от Раиса РТ - это поддержка самых значимых для общества проектов.

Существует премия Раиса Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества - это также форма поддержки НКО. Общественная палата Татарстана давно стала ресурсным центром для подготовки волонтеров. В ней разрабатываются методические материалы для помощи социально обездоленным и инвалидам.

Также к нам в фонд обращаются районы Республики Татарстан. Мы стараемся вести работу в разных районах, но, к сожалению, наши ресурсы ограниченны. Изменения в законодательстве тоже бы не помешали. Хотя это прерогатива федеральной власти. Неплохо было бы ввести налоговые послабления для бизнеса, который жертвует на благотворительность. Сейчас взносы компании не учитываются как расходы. И бизнес платит с них налог на прибыль. А если разрешить, скажем, перечислять 10% от доходов без налогообложения, это дало бы мощный толчок развитию всей нашей отрасли. На республиканском уровне необходимо создать реестр проверенных фондов, НКО, чтобы предприниматели знали, кому можно доверять. Понимаете, в нашем деле нужно заслужить доверие и тех, кто жертвует средства, и тех, кому помогаешь. Люди верят вам, только когда видят реальные изменения в их жизни.

- На чем сфокусирована деятельность фонда «Ярдам-Помощь» в этом году?

- Одно из ключевых направлений - создание пансионатов для детей. В 2018 году мы открыли такой пансионат в селе Бурбаш для мальчиков 5 - 11-х классов. Там они учатся как в обычной школе, но дополнительно получают традиционное воспитание - через спорт, изучение национальных особенностей, религиозные знания. Смысл проекта - в защите детей от всех не полезных для них и широко распространенных сейчас влияний: улицы, соцсетей, вредных привычек… В настоящий момент строим еще два пансионата: в Апастово для 45 детей и в Балтасинском районе для девочек. Отмечу, упор сделан на качество обучения и воспитания, а не на количество обучающихся.

Один из главных наших проектов - строительство на базе мечети «Ярдам» в Казани современного реабилитационного центра. С его помощью мы выйдем на совершенно другой уровень. Это будет прорыв в реабилитации - центр инклюзии, аналогов которому нет в России. Представьте, 25-метровый бассейн со специальным спуском для колясочников, залы лечебной физкультуры с уникальными тренажерами Марата Ильясова (его разработки лично одобрил Президент России), массажные кабинеты, специальные мягкие маты для безопасных тренировок и другой необходимый инструментарий для реабилитации. В нашем фонде уже работают медики, у нас есть медицинская лицензия. Это комплексная реабилитация - будут психологи, врачи, медсестры. Надеюсь, в следующем году он уже начнет работать и станет настоящим домом для сотен людей с инвалидностью.

Впрочем, уже сейчас у нас функционирует спорткомплекс «Дан», где тренируется более 500 человек с разными диагнозами. Среди спортивных дисциплин паратеннис, футбол на колясках, бочча, а также программы для детей с аутизмом и синдромом Дауна. Наша футбольная команда ездит на всероссийские соревнования - недавно вернулись из Санкт-Петербурга, до этого были в Сочи. В прошлом году взяли 1-е и 2-е места, в этом - в тройке лидеров. Но главное здесь не победы, а социализация этих детей. Надо дать им возможность почувствовать себя полноценными членами общества.

- Как фонд финансирует такие масштабные проекты?

- 80% средств зарабатываем сами. У нас есть типография, магазины, пекарни, банкетный зал. Остальное - гранты и пожертвования предпринимателей. Бюджетных денег не получаем вообще.

Безусловно, если речь идет о большом строительстве, например о новом реабилитационном центре, то тут не обойтись без помощи состоятельных людей. Однако они делают большие пожертвования не ради признания. Поэтому большинство из них предпочитает, чтобы их имена и добрые дела не были широко известны.

- Как вы в фонде определяете, кому помочь в первую очередь?

- За годы своей деятельности, а нашему фонду уже более 15 лет, мы научились проверять каждого. Бывает, люди обращаются сразу в несколько фондов, а помощь-то им не особо и нужна. С этим боремся. Обмениваемся информацией с другими НКО. Естественно, приоритет отдается тем, кто в критической ситуации. Например, недавно ослепшим людям: если им не помочь сразу, они быстро впадают в депрессию.

- Расскажите, с чего началась ваша благотворительная деятельность.

- В 2002 году я стал имамом маленькой мечети в поселке Левченко. Посетителей в мечети было мало, в микрорайоне в основном жили малоимущие. Я начал с раздачи продуктовых наборов, потом подключил помощь инвалидам. Постепенно дорос до большого фонда.

Мой отец для меня всегда был примером. Он отдавал свою пенсию в наш фонд в трудные для него времена. Мама (я узнал об этом позже) распределяла свою скудную пенсию среди одиноких старушек. Когда у меня спрашивают, что такое ислам, перед глазами сразу же возникает образ моей бабушки. Родные меня воспитали так: человек должен быть полезным, иначе его жизнь бессмысленна.

- Что для вас главное в этой работе?

- Видеть, как у людей появляется надежда. Благотворительность - это же не про деньги, а про человечность. Все держится на людях. Многие жертвуют анонимно - не для галочки, а от души. Помню, одна женщина передала 50 тысяч со словами: «Просто я вам доверяю». Или во время экономического кризиса в 2008 году один предприниматель, имевший долги, перевел в наш фонд последние средства. Спрашиваю у него: «Может, вернуть? Самому ведь тяжело». Но он ответил, что мы найдем этим средствам самое лучшее применение. Встретил его через несколько лет и узнал, что его бизнес стал более масштабным. Вот именно так это и работает.

- С какими трудностями сталкиваетесь?

- На самом деле их немало, но мы стараемся не афишировать проблемы, чтобы не лишать подопечных надежды. Порой наши сотрудники работают на пределе. Представьте, каково это - каждый день видеть человеческую боль и отчаяние. У нас даже психологи для волонтеров есть. Спасение от выгорания в том, чтобы всегда помнить, ты кому-то нужен. Мы сравниваем «Ярдам» с Ноевым ковчегом, ведь для кого-то это последняя надежда.

- Какие истории помощи подопечным вам особенно запомнились?

- Например, история Ильфата с женой, они оба незрячие. Когда начались обстрелы села Щебекино Белгородской области, где они жили, звонили нам из подвала и спрашивали: «Что делать?» Мы собрали деньги, купили им квартиру в центре Апастово, обставили - теперь у них есть дом. Или наши паралимпийцы с синдромом Дауна. Их победы на соревнованиях - это не просто медали, а их новая жизнь. Булат из Башкирии восемь лет был фактически обездвижен. А в декабре встал и пошел. Потому что верил. Выздоровление в первую очередь зависит от силы духа.

Другая история - Равиль. В него ударила молния, и он ослеп. Но не сдался, благодаря вере в Аллаха смог подняться, более того, будучи незрячим, построил мечеть и стал имамом.

- Что вас лично поддерживает в вашей работе?

- Прежде всего, конечно, вера. Вера во Всевышнего, который направляет к нам хороших людей. В целом хочу сказать, все наши благотворители и сотрудники словно члены одной большой семьи. И еще. Даже в основе любого бизнеса должна лежать идея. А в благотворительности тем более.