Ильсур Метшин: темпы капремонта в Казани пока удовлетворительные

На аппаратном совещании в мэрии обсудили ход капитального ремонта многоквартирных домов. По словам председателя комитета ЖКХ Ильсура Хисматуллина, физический объём выполненных работ достиг 47%. Сейчас ремонт идёт на 95 объектах, полностью готовы 24 дома, по трём уже прошли государственные комиссии.

Ильсур Метшин назвал текущие темпы удовлетворительными и призвал глав районов и руководство исполкома лично выезжать на объекты и контролировать процесс. Он подчеркнул, что требования к подрядчикам остаются жёсткими: уважение к просьбам жителей, качество и соблюдение сроков.

— Как только начнутся дожди, наш слабый момент — протекающие крыши. Нужно встречать этот период во всеоружии, — отметил Метшин.

Изначально программа капремонта на 2026 год была утверждена в ноябре 2025 года: 163 дома, финансирование — 2,9 млрд рублей. Фонд ЖКХ РТ ещё в декабре провёл первый аукцион и заключил контракт с «Пак-групп» на ремонт 45 домов. Подрядчик начал с обновления вентиляции и дымоходов (35 домов) и установки тепловых пунктов (2 дома).

Позже Минстрой РТ разрешил корректировать программу. Из неё исключили 14 домов (два признаны аварийными, по 12 собственники попросили перенести ремонт). Зато добавили 27 новых, в том числе семь объектов с ремонтом фасадов у мечети «Ярдэм». Теперь в программе 182 дома, финансирование выросло до 3,7 млрд рублей. Постановление на согласовании.

Генподрядчики — «Пак-групп», СК «Ротор», «Квартал» и «Татлифт». Они привлекли 20 субподрядчиков.

Сезонные работы идут активно: кровли готовы на 42% (охвачено 50 домов), фасады — на 40%, системы отопления — на 24%.

По контрактам строительно-монтажные работы должны закончить до 15 сентября, сезонные (кровли, фасады, отопление) — до 15 августа, замену лифтов — до 1 декабря.

Ход ремонта на постоянном контроле. Проводятся объезды и штабы с участием районов, УК и жителей. Особую роль играют активные собственники и старшие по домам — они помогают выявлять недостатки.