Ильсур Метшин: В Казани за пять лет на 20% сократилось количество ДТП

Город
20 января 2026  17:00

ак сообщил мэр города Ильсур Метшин, несмотря на увеличение числа автомобилей, количество дорожно-транспортных происшествий снизилось более чем на 20%. Кроме того, на 16% сократилась смертность в ДТП.

Градоначальник связывает эту положительную динамику с масштабной модернизацией улично-дорожной сети, которая ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Казань продолжает внедрять передовые технологии для обеспечения порядка на дорогах.

«Модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствии с Генпланом до 2040 года остаётся нашим ключевым приоритетом. И мы видим уже не планы, а реальные, осязаемые результаты этой работы», — подчеркнул Ильсур Метшин.

Он добавил, что только в прошлом году на ремонт и развитие дорожной сети Казани было направлено свыше 21 миллиарда рублей.

