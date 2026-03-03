Reading Reading Цифровое удостоверение для льготников в мессенджере Max: как это работает

В Татарстане всё больше льготников отказываются от бумажных удостоверений в пользу цифровых. Теперь многодетные семьи, пенсионеры и люди с инвалидностью могут подтвердить свой статус с помощью QR-кода в отечественном мессенджере Max. А с 24 февраля процедура стала ещё проще — биометрия больше не требуется. Об этом рассказал ИА «Татар-информ» заместитель главы Минцифры Татарстана Булат Габрахманов.

Кому и зачем нужен цифровой ID

Цифровое удостоверение — это электронный аналог привычных бумажных документов. QR-код можно предъявлять на кассах магазинов, в учреждениях культуры и в общественном транспорте. Всё необходимое теперь собрано в одном месте — в смартфоне.

Как объяснил зБулат Габрахманов, в мессенджере Max можно не только общаться с близкими, но и хранить свой цифровой ID. Это особенно удобно для пенсионеров, многодетных семей, людей с инвалидностью и студентов. Данные о статусе льготника хранятся в защищённом виде и автоматически подтягиваются с портала Госуслуг. Достаточно одного смартфона, чтобы за секунду подтвердить свой статус — показал QR-код, и всё.

Пошаговая инструкция: как получить QR-код в телефоне

Оформление цифрового удостоверения в Max занимает всего несколько минут. Главное условие — наличие подтверждённой учётной записи на Госуслугах. Именно оттуда система берёт информацию о льготном статусе.

Шаг 1. Установите мессенджер Max на смартфон или обновите приложение до последней версии. Оно доступно в официальных магазинах приложений для iOS и Android. После установки зарегистрируйтесь или войдите в учётную запись.

Шаг 2. Создайте цифровой ID. В приложении Госуслуг найдите соответствующий раздел и запустите процесс создания. Система попросит разрешить доступ к данным — это обязательное условие, без которого сервис не будет работать.

Шаг 3. Дождитесь автоматического формирования QR-кода. После подтверждения статуса на главном экране цифрового ID появится единый QR-код. Именно его нужно показывать на кассах, в транспорте или магазинах. Отдельно загружать или скачивать документы не требуется — код формируется автоматически и всегда доступен в приложении.

Важно: с 24 февраля биометрия больше не нужна. Упрощённая процедура доступна всем, у кого статус льготника подтверждён на Госуслугах.

Как подключают инфраструктуру

За внедрением цифровых удостоверений стоит серьёзная подготовка. Никакого дополнительного дорогостоящего оборудования не потребовалось. Для кассиров и кондукторов есть два варианта считывания QR-кодов. Первый — использовать приложение «Госкан» на обычном смартфоне. Второй — интегрировать существующее кассовое оборудование. Многие торговые точки уже пошли по этому пути.

По данным Минцифры, в Татарстане интегрировано порядка двух тысяч ручных сканеров, через которые можно считывать цифровые удостоверения.

Сколько уже подключилось

Точные цифры есть пока по одной категории. В пресс-службе Минтруда Татарстана сообщили, что только многодетных семей, подключивших сервис, уже более 10 тысяч. При этом в ведомстве подчеркнули: цифровое удостоверение — это дополнительный, альтернативный вариант. Никто не обязывает отказываться от привычных бумажных документов.

Цифровой ID становится частью экосистемы Max. За последние два месяца количество уведомлений от бота МФЦ в мессенджере выросло в 2,5 раза — до 235 тысяч. Более 50 тысяч татарстанцев регулярно используют его для записи на приём в центры «Мои документы».

Если возникли трудности

Для тех, кто столкнётся с проблемами, предусмотрена помощь специалистов в МФЦ, отделениях соцзащиты и центрах занятости населения. Особенно это актуально для владельцев устаревших смартфонов — с ними разберутся на месте и подскажут, как быть.