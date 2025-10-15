Ильсур Метшин выступит в Китае с рассказом о цифровизации Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин находится с рабочей поездкой в Китае, где знакомится с передовыми практиками градостроительства и городского развития. В составе делегации — заместитель мэра Евгения Лодвигова и руководитель управления международных связей Арсений Карякин.

Программа визита включает изучение современных подходов к городской застройке. Казанская делегация посетит многофункциональный комплекс в Пекине, индустриальный парк «Шоуган» — пример успешной ревитализации бывшего металлургического завода, а также проведет встречу с руководством строительной корпорации PowerChina, известной масштабными инфраструктурными проектами.

Завершится визит выступлением Ильсура Метшина на заседании Совета ОГМВ Евразийского региона в Сиане, где он представит казанский опыт внедрения цифровых технологий в городское управление.