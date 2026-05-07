Илья Начвин поздравил работников связи Татарстана с профессиональным праздником

Министр цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи РТ Илья Начвин обратился к сотрудникам и ветеранам отрасли связи республики с теплыми поздравлениями, отметив их неоценимый вклад в развитие региона и обеспечение бесперебойной коммуникации.

«Для Татарстана связь — это не просто отрасль и не только технологии. Это большая история людей, которые в разные годы помогали республике слышать, говорить и понимать друг друга», — подчеркнул он.

Он напомнил, что связь на татарстанской земле развивалась еще до революции: появлялись почта, телеграф, телефон. После тяжелого удара Гражданской войны (в 1922 году в Казани оставалось лишь 880 абонентов против 1906 в 1913-м) восстановление стало приоритетом. В годы Великой Отечественной связисты работали на пределе человеческих сил, передавая важнейшие сообщения и восстанавливая линии под обстрелами. К коммутаторам вставали женщины и подростки.

«Эта преемственность сохраняется и сегодня. В зоне специальной военной операции связисты выполняют важнейшую работу в сложных и опасных условиях. Их труд требует мужества, выдержки и высокой профессиональной подготовки», — добавил Начвин, выразив особую благодарность семьям связистов, которые поддерживают своих близких.

Он также привел современные цифры: в Татарстане насчитывается более 9,1 млн абонентов сотовой связи, свыше 4,8 млн пользователей мобильного интернета и более 1,33 млн абонентов проводного интернета. За каждым из этих показателей — ежедневная работа специалистов, которые строят, обслуживают и защищают сети.

«Ваш труд часто остается незаметным, но именно он дает людям возможность быть рядом, даже когда они далеко друг от друга. Спасибо вам за верность профессии, ответственность и терпение. Особые слова благодарности — ветеранам отрасли», — отметил начальник управления.

Министр пожелал работникам связи крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях, а также новых масштабных проектов, укрепляющих мощь республики и приносящих пользу каждому жителю Татарстана.