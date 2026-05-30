Из Казани запустили регулярные речные рейсы в Камское Устье

Сегодня из речного порта Казани отправился первый скоростной «Метеор 2020» по новому регулярному маршруту в Камское Устье. Запустить это направление планировали еще в прошлом году, но сделать это удалось только сейчас при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.

Как отметил гендиректор компании «Флот РТ» Роман Лизалин, запрос на этот маршрут очень велик: около 15 лет назад суда туда ходили на постоянной основе. Теперь «Метеоры» на пути в Болгар и Тетюши будут также заходить в Камское Устье. Альтернативным причалом в случае непогоды рассматривается восстановленный причал в Тенишево.

Расписание появится на сайте компании и в мобильном приложении. Также «Флот РТ» модернизирует старые и планирует закупать новые скоростные суда — одно из них собираются запустить к концу навигации. Первых пассажиров в Камско-Устьинском районе встретил глава исполкома Альберт Салимов.