В РТ возбуждено уголовное дело в отношении 12 участников чистопольской ОПГ

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении 12 участников чистопольской ОПГ, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщается, что возглавляли группу два человека: трижды судимый 34-летний мастер строительных работ и 41-летний заместитель руководителя чистопольской фирмы, который был также судим 8 раз. Работа участников ОПГ была также поделена на две части – одни вымогали деньги у жителей и предпринимателей Чистополя, угрожая физической расправой и уничтожением имущества, другие - совершали мошенничества в отношении наследников квартир.

Известно, что во время обыска у одного из местных авторитетов обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. Так у преступника было изъято 66 патронов различного калибра, тротиловая шашка, взрыватель от снаряда и пистолет, переделанный самодельным способом из газового пистолета.

Теперь участникам преступной группы грозит наказание лишения свободы сроком от 7 до 20 лет. Для некоторых предусмотрено и пожизненное заключение.