В РТ раскрыли преступление годичной давности

28 февраля минувшего года с заявлением об исчезновении сына к полицейским Елабужского района обратился 50-летний местный житель. Гражданин сообщил, что 20 февраля его 29-летний сын покинул стены родного дома и до сих пор не вернулся обратно.

Специалисты местного УгРо завели розыскное дело. Эксперты пытались обнаружить место пребывания молодого человека и все обстоятельства его пропажи.

Выяснилось, что в ночь с 20 на 21 февраля исчезнувший пошел в гости к другу, где вместе с тремя товарищами занимался распитием алкоголя. Внезапно между ним и хозяином жилища вспыхнула ссора. Для разговора с глазу на глаз собутыльники отправились во двор. Там подозреваемый сбросил приятеля в погреб гаражной постройки и ударил ножом. Затем схоронил свою жертву на глубину около 1,5 м. Двум другим приятелям сказал, что гость сбежал.

Как сообщила пресс-служба МВД по РТ, подозреваемый – прежде судимый житель Елабуги 1988 г.р. – сознался в преступлении и назвал место погребения своей жертвы.