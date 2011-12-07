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На казанских дорогах за день под колеса авто попали два велосипедиста

Велосипедисты пострадали по вине водителей, нарушивших правила дорожного движения. Один пострадавший и сам оказался нарушителем ПДД, поскольку не спешился при пересечении дороги.

На казанских дорогах за день под колеса авто попали два велосипедиста. Так, одно ДТП произошло 3 мая в 10 часов утра напротив дома №1 по ул. Болотникова. 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ», нарушив ПДД, не уступил дорогу и сбил 20-летнего велосипедиста, который тоже нарушил правила дорожного движения. Молодой человек пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, при этом не спешился, в итоге получил телесные повреждения, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Второе ДТП произошло в этот же день в 16.10. 37-летний водитель автомобиля «Хундай» при выезде на дорогу с прилегающей территории дома №31 по ул. Ак. Губкина, нарушив ПДД, не уступил дорогу и сбил 18-летнего велосипедиста. Парень получил различные травмы.

КВ
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