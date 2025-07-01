В татарстанских вузах выросло число бюджетных мест

В 2025 году абитуриенты в Татарстане смогут претендовать на 23,1 тысячи бюджетных мест в 45 вузах республики. Это на 4,5% больше, чем в прошлом году (в 2024-м было 22 тыс. мест, в 2023-м - 21,1 тыс.). Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин в ходе брифинга в Кабмине РТ.

Крупнейшие вузы - КФУ, КНИТУ и КНИТУ-КАИ - традиционно получают 60% всех бюджетных мест. Подать документы можно до 25 июля.

Также в этом году вступили в силу новые правила зачисления, которые будут действовать до 2029 года. Замминистра Лейла Фазлеева пояснила ключевые изменения.

Теперь для зачисления на бюджет нужно подать согласие в один вуз, а не оригинал аттестата. Абитуриенты могут подавать документы в пять вузов на пять специальностей в каждом. Кроме того, вузы не смогут увеличивать количество коммерческих мест после начала приемной кампании.

Абитуриенты, поступающие по целевой квоте, могут получить дополнительные 5 баллов за участие в профориентационных мероприятиях компании-заказчика. В сумме с другими достижениями это дает до 15 дополнительных баллов.

Особая квота (не менее 10% бюджетных мест) предусмотрена для детей-инвалидов, сирот, инвалидов I и II групп. Отдельная квота (еще 10%) выделена для Героев России, участников СВО и их детей. Они зачисляются без экзаменов, кроме творческих и профессиональных испытаний.

Приемная кампания-2025 в Татарстане обещает быть более доступной, но с новыми условиями. Абитуриентам стоит внимательно изучить правила выбранных вузов.