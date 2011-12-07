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Столкнулись лоб в лоб: татарстанец погиб в ДТП

Авария произошла неподалеку от перекрестка на Боровое Матюшино.

Под Казанью произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Инцидент случился на трассе Казань – Оренбург накануне в половине 10 вечера. Водители ВАЗа и «Мерседеса» столкнулись лоб в лоб. Управляющий отечественным авто неподалеку от перекрестка на Боровое Матюшино выехал на встречную полосу движения и столкнулся с иномаркой, за рулем которой находилась молодая женщина.

По словам очевидцев, 33-летнего водителя спасти не удалось. Он скончался в больнице. Женщина и ее семилетняя дочь не пострадали. 

КВ
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