В казанский суд доставлен водитель «Мерседес», который сбил автоинспектора

Автомобилист Даниль Туматов, который протащил инспектора ДПС, доставлен в Казанский суд. Сегодня суд будет избирать ему меру пресечения. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

На пересечении улиц Горького и Жуковского 4 сентября сотрудник ДПС остановил водителя машины марки «Мерседес». У него были все признаки опьянения. Туматов отказался выйти из машины по требованию и резко нажал на газ. Водитель сбил инспектора и протащил его несколько метров. Далее Туматов попытался скрыться, но все-таки его задержали.

Ранее мы писали, что председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Республике Татарстан возбудить уголовное дело на автомобилиста, сбившего инспектора. Он взял расследование под личный контроль. На Туматова возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.