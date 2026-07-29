Международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар»: Китай против России и рыцарские турниры

8 и 9 августа на территории Болгарского государственного музея-заповедника вновь зазвенят мечи — спустя три года международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар» возвращается на место, где всё начиналось. Гостей ждут рыцарские турниры, более 100 мастер-классов, выступление группы «Чичерина» и настоящая история без постановок.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал организатор фестиваля Алексей Кокурин.

Китай против России: битва на мечах

В этом году фестиваль приобретает поистине международный масштаб. Сильнейшая команда Китая приезжает в Болгар, чтобы попытаться побить российских бойцов в номинациях 5 на 5, 10 на 10 и в личных дуэлях.

— Мы готовим китайской команде много сюрпризов, — рассказал организатор фестиваля Алексей Кокурин. — Будет огромное количество пеших и конных номинаций, рыцарских поединков — от раннего до позднего средневековья. Те, кто хочет посмотреть, как другие люди сражаются на мечах, найдут здесь настоящий выплеск адреналина.

Более 400 реконструкторов со всей России и из-за рубежа воссоздадут атмосферу средневековых сражений. Среди участников — рыцари из Беларуси и российские бойцы, недавно занявшие призовые места на международных аренах в Европе.

— Если вы думаете, что здесь какая-то постановка или театральные действия, то это не так, — подчеркнул Кокурин. — Всё на фестивале по-настоящему. Если это бои — то бои. Если музыка — то музыка. Если ремёсла — то ремёсла.

Организаторы сделали так, чтобы каждый гость нашёл занятие по душе. На фестивале будет работать более 15 площадок, каждая из которых — отдельный мир.

На мастер-классах, которые проведут специалисты со всей России — от Астрахани до Новосибирска и Казахстана — можно будет освоить древние ремёсла. Бронные мануфактуры, стекольные и мукомольные мастерские, историческая кухня — часть мастер-классов бесплатна, часть платная. Записаться на них можно заранее, расписание появится в группе фестиваля ВКонтакте.

— Мы сделали так, что каждая площадка фестиваля — это, по сути, фестиваль в фестивале. Если вдруг что-то идёт не так, туристы на других площадках этого не заметят, — объяснил Алексей Кокурин.

Концерт и социальная программа

Хедлайнером фестиваля станет группа «Чичерина». Её выбрали не случайно: девиз фестиваля — «Всё по-настоящему». С помощью музыкантов организаторы будут говорить о настоящей истории современной России.

У фестиваля большая социальная программа. Для участников специальной военной операции и членов их семей предусмотрены специальные условия и льготы. Организаторы уже принимают заявки из разных регионов — Уральского и Центрального федеральных округов.

Как добраться

Фестиваль расположен прямо на территории Болгарского музея-заповедника, что позволяет гостям совмещать участие в событии с осмотром уникальных экспозиций.

Для удобства туристов организованы трансферы из Казани (ежедневные и двухдневные), Ульяновска, Набережных Челнов, Тольятти и Самары. Также можно добраться водным транспортом. Программа фестиваля опубликована на официальном сайте и в группе ВКонтакте.

— Мы стараемся сделать этот фестиваль не похожим на другие, и в то же время собираем лучшие практики всех фестивалей России, — отметил Алексей Кокурин. — Приезжайте, будет очень круто, интересно и по-настоящему зажигательно!