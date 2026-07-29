Команда Татарстана готовится к окружному этапу «Гвардейца»

В республиканском центре «Патриот» завершилась финальная подготовка сборной Татарстана к окружным соревнованиям военно-патриотического проекта «Гвардеец». С 1 по 21 августа в Пензенской области пройдут состязания, в которых примут участие 20 юношей и 2 наставника от республики. Отбор на сборы прошли более 33 тысяч человек.

В центре «Патриот» участники отрабатывали нормативы по военной подготовке: сборку и разборку автомата, упражнения на силу, скорость и меткость. Также в программу вошли творческие номера — визитная карточка региона, вокальные выступления и танец.

Директор Центра «Патриот» Дмитрий Литвинов отметил, что такие проекты, как «Гвардеец» и «Зарница 2.0», дают молодым людям первичные знания по основам военной службы и воспитывают готовность к защите Родины. Директор Республиканского центра внешкольной работы Олеся Нестерова добавила, что педагоги помогли ребятам подготовить номера, и команда рассчитывает достойно представить республику.

В прошлом году на окружных сборах татарстанские гвардейцы показали лучший результат в сборке автомата.