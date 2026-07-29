В Татарстане спасают деревянную мечеть 1742 года постройки

Мечеть 1742 года постройки ранее располагалась в деревне Асан-Елга Кукморского района. Ее разобрали и перевезли в промпарк «Сокуры». Здесь дан старт реставрации этого уникального памятника деревянного зодчества

Как сообщила заместитель председателя Комитета РТ по охране ОКН Наталья Прохорова, проектная документация уже разработана в рамках госпрограммы «Развитие культуры», и специалисты приступили к сложному комплексу восстановительных работ. Ориентировочно мечеть вернут на прежнее место в следующем году.