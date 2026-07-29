За полгода бизнес Татарстана получил господдержку на 35 млрд рублей

С января по июнь около 2 тысяч предпринимателей республики привлекли льготное финансирование по госпрограммам на общую сумму более 35 млрд рублей. Из них 33,6 млрд — федеральные средства, более 1,6 млрд — из регионального бюджета.

Поддержка оказана компаниям реального сектора: обрабатывающим производствам, грузоперевозчикам и организациям в сфере научно-технической деятельности. Помощь предоставлена Минэкономики РТ и институтами развития в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Гарантийный фонд РТ за полгода выступил поручителем в 159 сделках на 867 млн рублей, что позволило бизнесу привлечь 3,6 млрд рублей заёмных средств. Фонд поддержки предпринимательства выдал 154 микрозайма на сумму более 630 млн рублей.

Региональная лизинговая компания направила свыше 168 млн рублей на приобретение оборудования для металлообрабатывающих и химических предприятий, а также компаний инженерных коммуникаций.

В 2026 году Минэкономики расширило программы льготного лизинга и поручительства для МСП с акцентом на инновации и фондовый рынок. Для компаний, прошедших IPO или выпустивших ЦФА, доступны ставки от 9,5% на суммы до 40 млн рублей с авансом от 0%.