Татарстанец ответит за то, что стамеской пытался убить экс-супругу

В Татарстане перед судом предстанет 47-летний житель Заинска, обвиняемый в покушении на убийство бывшей жены, сообщает Прокуратура Татарстана.

Как выяснили правоохранители, вечером 23 июня прошлого года мужчина, находясь в квартире на ул. Т. Ялчыгола в Заинске, во время ссоры с бывшей супругой ударил ее кулаком в грудь и пообещал убить. Врачи диагностировали трещину ребра.

Кроме того, в июне 2019 и 2020 годов обвиняемый дважды надругался над бывшей женой. Женщина и тогда обращалась в полицию. В начале сентября прошлого года мужчина снова напал на несчастную и нанес ей стамеской не менее 12 ударов по телу, в том числе в голову и грудь.

Потерпевшая выжила благодаря своевременно оказанной ей квалифицированной медицинской помощи. Агрессивного татарстанца заключили под стражу. Дело передано в Заинский городской суд.