Доронин рассказал в суде о письмах в СИЗО, потерянных деньгах и сбежавших партнерах

Во время рассмотрения апелляции Верховным судом республики у сооснователя «Финико», обвиняемого в мошенничестве в крупном размере Кирилла Доронина появилась возможность не много пообщаться с журналистами.

О партнерах и письмах с воли

«Если бы я знал, я думаю, что разговор был бы другой», — так Доронин ответил на вопрос о том, где сейчас находятся его партнеры по «Финико». Ранее МВД по Татарстану объявило в розыск троих сооснователей компании. Их местонахождение не известно, а тем временем в полицию поступило 650 заявлений со всей России от тех, кто внес деньги в организацию.

Доронин отметил, что последний раз с партнерами общался 2 июля. Он прилетел в Турцию, где получил от них пару сообщений, а после они перестали выходить на связь.

Доронин отметил, что у него нет прямой связи с теми, кто вносил в «Финико» деньги, но через Управление федеральной службы исполнения наказания он получает письма. По его словам, ему пишут, что, внося деньги, люди понимали риски инвестирования в криптовалюту. Саму же ситуацию он характеризует как «вызванную человеческим фактором, а не поведением системы». Тем не менее, Доронин не смог назвать сумму, которая «пропала».

Жизнь в СИЗО и планы на будущее

Находясь под стражей, Доронин, по его словам, занимается спортом, а также вспоминает и анализирует, что произошло за последние полгода в попытках понять причины случившегося. Он заявил, что до его ареста 500 человек смогли вернуть деньги, а потом выплаты прекратились, потому что не из чего их было производить.

«Проблема, которая возникла в последние месяцы, — это фактор человеческий, который не зависит от особенностей платформы. Видя, что происходило я в короткие сроки предпринял меры по возврату криптовалюты части пользователей. И на момент ареста эта цифра была эквивалентна 40 тысячам долларов. И она могла бы увеличиваться, если бы не было принято решение о моем аресте», — заявил Доронин.

В суде сооснователь «Финико» просил перевести его из СИЗО под домашний арест. В конце июля решение о заключении его под стражу принял Вахитовский суд Казани, там он пробудет до 28 сентября. Во время заседания стало известно, что у него есть турецкое гражданство, паспорт на имя Онур Намик и жилое имущество в этой стране. В столице Татарстана же постоянного места жительства у него не было, хоть он и был прописан в квартире матери.

Верховному суду адвокат Доронина представил письмо от его матери, в котором она выражает свое согласие предоставить квартиру сыну, если его переведут под домашний арест. Дома сооснователь «Финико» планировал заниматься тем же, чем и в СИЗО.

«Нужно составить план по возврату. Нужно составить план по защите. Мне бы свои деньги тоже найти. Они в криптовалюте, которая была на общем управлении. Моя личная. Не такая большая сумма, которую мне приписывают, сразу говорю. Достаточная, для того, чтобы поддержать семью и детей», — сказал Доронин и добавил, что партнеры исчезли с криптовалютой и другими активами.

Попытка побега в Турцию и судьба «Финико»

Адвокат Доронина напомнил, что первое уголовное дело против «Финико» было возбуждено еще в декабре прошлого года по другой статье, а сейчас ее сооснователю вменяют мошенничество в особо крупном размере. До ареста его неоднократно вызывали к следователю в качестве свидетеля. Доронин отметил, что мог воспользоваться своим вторым гражданством и уехать, но не сделал этого.

После первого дела от «Финико» начали уходить участники, а подключаемость упала. Но тем не менее, Доронин считает, что три года существования платформы — «серьезный показатель стабильности работы». А тот факт, что на него указывают потерпевшие, он объясняет тем, что презентовал компанию и был ее лицом.