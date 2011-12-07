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В Казани мошенник украл у пенсионеров более 2,7 млн рублей

Злоумышленнику удалось обокрасть 11 жителей Казани.

В Казани задержали подозреваемого, который украл у пенсионеров более 2,7 млн рублей. Мошеннику удалось обокрасть 11 жителей Казани, сообщает МВД по РТ. 

По предварительным данным, мошенник, имея базу данных людей и их номера, обзванивал пенсионеров и говорил им, что их родственники попали в ДТП или совершили преступление. Доверчивые пенсионеры передавали деньги водителям такси, которые не подозревали о преступных намерениях фигуранта. Далее деньги переводились на банковские карты и обналичивались. 

Ранее сообщалось, что полицейские Татарстана задержали мошенницу, похищавшую деньги у пенсионеров. Общий ущерб составил 1,3 млн рублей. 

КВ
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