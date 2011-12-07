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Татарстанец запинал сожительницу до смерти по пути домой

Женщина скончалась дома.

В Татарстане в отношении 32-летнего жителя одного из сел Агрызского района возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает СУ СКР по РТ.

Как выяснили правоохранители, 16 июня татарстанец вместе с 32-летней сожительницей отправился купаться на реку Иж возле села Русская Шаршада. На берегу они употребили алкоголь, а потом отправилась в обратный путь домой. Женщина выпила лишнего, поэтому всё время падала, что выводило мужчину из себя, и он периодически пинал её ногами, попадая по различным частям тела, в том числе по жизненно важным органам. Когда он окончательно сдался, позвонил соседу и вместе с ним отвез женщину на мотоцикле домой. Там он уложил ее спать, но спустя некоторое время обнаружил, что она скончалась.

КВ
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